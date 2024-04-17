شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبي توجه تحذيرًا للمسافرين.. وطيران الإمارات تعلق إجراءات السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مطارات دبي بيانًا طالبت فيه المسافرين عدم التوجه للمطار إلا في حالات الضرورة.

وعلقت طيران الإمارات إجراءات السفر من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

وأفادت بوجود تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها بشكل مستمر، لافتة إلى ضرورة التواصل مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بكل مسافر للحصول على آخر مستجدات حول حالة الرحلة.

وأوضحت أنهم يعملون جاهدين على إعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأعلنت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 من صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل، وحتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق.

وأوضحت أنها تواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت. اضطرابات الأحوال الجوية

وقال مطار دبي الدولي اليوم الأربعاء، إنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في بيان أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفا أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

وحول مطار دبي الدولي رحلات الوصول مؤقتًا مساء أمس الثلاثاء بسبب عاصفة وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.