شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: وزعنا مواد غذائية لـ550 ألف شخص منذ بدء وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

علقت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا بقطاع غزة، على قرار إسرائيل بمنع الوكالة من تأدية عملها فى قطاع غزة قائلة:" القرار خطير وغير مسبوق بان تقوم دولة عضو فى الأمم المتحدة بمحاولة إلغاء أو تفكيك منظمة كبيرة كالأونروا تعمل فى مجال الاستجابة الإنسانية منذ 75 عاما".

وأضافت إيناس حمدان خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الأونروا هى المؤسسة التابعة للأمم المتحدة المسئولة عن اللاجئين الفلسطينيين، لافتة إلى أن ما حدث بأن الشق الأول من القرار دخل فى حيز التنفيذ.

وأوضحت إيناس حمدان أن الأونروا كان موقفها واضح بانه ستستمر فى تقديم الخدمات وستظل تقدم فى جميع مناحى الأراضى الفلسطينية، وعياداتنا فى الضفة الغربية والشرقية وفى قطاع غزة لا تزال تعمل، وتقديم المساعدات للاجئين.

وشددت إيناس حمدان أن الوضع فى قطاع غزة كارثى، ونحن الآن نحاول تقديم ما يبقى السكان على قيد الحياة، لأن اللبنية التحتية تم تدميرها بشكل كامل، ووقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى من أجل البدء فى هذا الطريق الطويل.

وأكدت إيناس حمدان أن خدماتنا لا تزال مستمرة فى قطاع غزة وقمنا بتوزيع أكثر من مواد غذائية لـ 550 ألف شخص منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، وتوزيع أكثر من 43 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للاستخدام والشرب لأكثر من 460 ألف شخص.