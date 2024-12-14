شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات واكتشافات 2024.. ابتكار لقاح مشترك للأنفلونزا وكورونا معًا والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024 سلسلة من الاكتشافات والعلاجات الحديثة منها ابتكار لقاح مشترك للأنفلونزا وكورونا معًا فى حقنة واحدة، وقالت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا إن لقاحها المضاد للإنفلونزا وكورونا، والذي يستهدف المرضين في جرعة واحدة، اجتاز جزءًا حيويًا من الفحوصات العلمية في المرحلة النهائية.

وبحسب موقع BBC تُظهر تجربة المرحلة الثالثة أن اللقاح يسلح الجسم بأجسام مضادة واقية ويفعل ذلك بنفس فعالية لقاحات الإنفلونزا وكورونا المنفصلة، كما تشير النتائج.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل إنه يأمل أن يصبح لقاح الحمض الريبي النووي المرسال (mRNA) متاحًا على نطاق واسع في عام 2026 - أو ربما عام 2025.

وأضاف: "نحن سعداء للغاية بالنتائج، لأنها المرة الأولى في العالم التي تتمكن فيها شركة من إظهار نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة من خلال الجمع بين لقاح الإنفلونزا وكورونا في جرعة واحدة تحصل على جرعة واحدة وإبرة واحدة".

كما تختبر شركتا فايزر وبيونتيك المنافستان لقاح mRNA مماثل ضد الإنفلونزا وكورونا.

يأمل العلماء أن تكون لقاحات mRNA أسرع في التصنيع والتحديث من اللقاحات الحالية المستخدمة ضد الإنفلونزا، وأن تكون أكثر ملاءمة للسلالات المتغيرة باستمرار.

في تجربة موديرنا المستمرة، أنتجت لقاح mRNA-1083 استجابة مناعية أعلى من لقاحات المقارنة المرخصة.

لقد تطابق أو تفوق على لقاحات الإنفلونزا المعتمدة حاليًا، بما في ذلك اللقاحات عالية الجرعة المصممة لكبار السن.

وقال بانسل في مقابلة مع بي بي سي نيوز إن اللقاح كان أفضل من لقاح كورونا الحالي الذي تنتجه شركة موديرنا، وهو سبايكفاكس، في جعل الجسم ينتج أجسامًا مضادة لمكافحة الأمراض - ربما لأنه صُمم لمحاربة المتغيرات الأحدث المنتشرة في جميع أنحاء العالم.