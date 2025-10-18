كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - يُصيب اكتئاب ما بعد الولادة نسبة ليست بسيطة من النساء بعد الإنجاب، وقد سجلت حوادث عنف حول العالم بسببه، وبات الحديث عن مخاطره كثيراً، ولذلك يحث الأطباء على ضرورة العناية بالأم بعد الولادة؛ أي في فترة النفاس لحمايتها وحماية مولودها.

أثبتت الأبحاث العلمية أن هناك بعض الأعشاب التي تساعد على تقليل أعراض ما يُعرف بالاكتئاب بعد الولادة، كما أن هناك نصائح تقدم للأمهات لتقليل نسبة حدوثه، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة منى الصافي؛ حيث أشارت إلى 3 خطوات هامة تقي الأم النفساء من اكتئاب ما بعد الولادة، ومنها التغذية الجيدة والنوم المتواصل لمدة يومين وغيرها في الآتي:

متى تظهر أعراض اكتئاب ما بعد الولادة على الأم النفساء؟

اعلمي أن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تظهر بعد يومين من الولادة، وقد يستمر لمدة أسبوعين بعد ذلك ويكون الأمر طبيعياً.

لاحظي أنه بالنسبة لاكتئاب ما بعد الولادة المُقلق، فغير الطبيعي هو ظهور أعراض أخرى وكذلك طول المدة، ومن أسباب حدوث اكتئاب ما بعد الولادة الطبيعية حدوث التغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسم الأم بعد الولادة، وخاصة الهرمونات المسئولة عن النشاط والأداء اليومي مثل هرمونات الغدة الدرقية.

توقعي أن الحالة النفسية الجديدة التي تعيشها الأم النفساء، وهي مرحلة الأمومة وحدوث تغير في نمط حياتها وحياة الأسرة كلها مثل تغير موعد نومها، وتغير موعد الوجبات، وبُعدها عن الحياة الاجتماعية والتفرغ التام لرعاية المولود، وكذلك شعور الأم المنهكة من الحمل والولادة بالضغط وتراكم المسئوليات الجديدة عليها، خاصة في حال عدم تلقي الدعم من الزوج والتعاون معها في رعاية المولود.

لاحظي أن هناك أعراضاً غير مقلقة لاكتئاب ما بعد الولادة، التي تظهر بعد يومين من الولادة ومنها البكاء من دون سبب، وكذلك الشعور الدائم بالإرهاق والإعياء وعدم القدرة على العناية بالمولود أو الخوف من الإهمال بالمولود، إضافة لشعور الأم النفساء بالأرق وقلة النوم والشعور العام بالحزن وانخفاض قدرتها على التركيز.

توقعي أن تُصابي، في حال إصابتك بأعراض اكتئاب ما بعد الولادة غير المقلقة، بضعف الشهية للطعام خصوصاً؛ لأن تناول الطعام يترافق مع حدوث تقلصات الرحم في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، مما يجعلك لا ترغبين في تناوله؛ لأنه يرتبط لديك بالألم.

الأعراض المُقلقة لاكتئاب ما بعد الولادة

لاحظي أنه يجب عليكِ القلق في حال لاحظتِ أن الأعراض غير المقلقة السابقة لاكتئاب ما بعد الولادة لم تختفِ خلال أسبوعين من الولادة.

توقعي أن تكون أعراض اكتئاب ما بعد الولادة مقلقة في حال شعور الأم بمشاعر سلبية نحو مولودها، مثل شعورها أنها لا تحبه أو لا يبدو عليها أنها متعلقة به.

اعلمي أن الأعراض التي تستوجب القلق لاكتئاب ما بعد الولادة تكون عند شعور الأم برغبة في التخلص من المولود، أو أن تقوم بإيذائه أو إيذاء نفسها، وكذلك عندما يلاحظ المحيطون بالأم أنها أصبحت غير قادرة على القيام بأعمال المنزل الأخرى الروتينية أو العناية بنفسها وبالمولود.

3 خطوات سحرية تُقلل من اكتئاب ما بعد الولادة

1- الاهتمام بالتغذية الجيدة

ابتعدي عن شرب مصادر الكافيين واستبدليها ببعض الأعشاب الطبية المفيدة، والتي تهدئ الأعصاب عموماً والمشهورة في حالات النفاس؛ حيث إن الكافيين يُزيد من مستوى التوتر لديك، واهتمي أيضاً بتغذيتك والحصول على حصص مناسبة من الخضروات والفواكه الطازجة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة لتناول البروتين الحيواني، الذي يساعدك على تحسين مستوى الهيموجلوبين في دمك واستعادة بناء عضلات وأنسجة جسمك.

احرصي على تناول مصادر فيتامين ب بجميع أنواعها؛ سواء المصادر الطبيعية التي تحتوي عليه ومنها البيض والحبوب، أو يمكن الحصول عليه على شكل مكمل غذائي؛ حيث إن فيتامين ب هو الفيتامين الذي يقلل من مستوى الكورتيزول في الجسم، ويعمل على تعزيز نشاط النواقل الدماغية، مما يقلل من أعراض القلق والشعور بضبابية الدماغ المزعجة.

2- الحصول على قسط مناسب من النوم

اهتمي بالحصول على قسط وافر من النوم، ويجب أن تنامي لمدة يومين متتاليين دون أن تكوني بحاجة لبذل مجهود، بمعنى أن تنامي كل ليلة ما لا يقل عن عشر ساعات، إضافة لساعات نوم خلال النهار؛ وللحصول على هذه الوصفة العلاجية والوقائية من اكتئاب ما بعد الولادة يجب أن يهتم الزوج والمحيطيون بك بالطفل المولود، ويدعون هذه الفرصة لكِ، على أن تحدث مرة واحدة بعد أيام من الولادة؛ لكي يستعيد جسمك توازنه الهرموني.

3- الخروج إلى الطبيعة

احرصي على الخروج إلى الطبيعة بعد الولادة، والتعرض المباشر لضوء النهار وأشعة الشمس، وافعلي ذلك وحدك واتركي الصغير مع الزوج أو مع أحد المرافقين؛ لأن هذه الخطوة تفيدك كثيراً في عدم التعرض لمضاعفات اكتئاب ما بعد الولادة، والمشي رياضة نفسية قبل أن تكون رياضة جسمية، فاحرصي عليها مع ضرورة أن تمارسي نشاطاً آخر كنتِ تقومين به قبل الحمل مثلاً، مثل الرسم أو التصوير أو أي نشاط يُعيد لك ذكريات سابقة، ويحفزك ويشجعك على المرحلة الجديدة من حياتك وهي مرحلة الأمومة.

أعشاب هامة تُقلل من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة

اعلمي أن حبوب الهال تحتوي على مواد تساعد على تخليص الجسم من السموم عموماً، ولذلك يمكن للأم بعد الولادة إضافته لمشروباتها اليومية بعد طحنه جيداً، ويضاف للشاي ومغلي أعواد القرفة خصوصاً، مما يُحسن من مزاج ونفسية الأم.

الهليون

اعلمي أن الهليون يعد من النباتات التي لا يهتم بها الناس كثيراً، ويعتقدون بأنها عديمة الفائدة، رغم أنها يمكن بعد تقطيعها أن تُضاف للسلطات، وتطهى كذلك مع البيض، ويحتوي نبات الهليون على نسبة كبيرة من حمض الفوليك المفيد ومادة "التربتوفان"، التي تعالج بشكل خاص الكآبة والتوتر النفسي بطريقة طبيعية وبدون آثار وعوارض جانبية.

الزعفران

لاحظي أن الزعفران يعد من البهارات التي تستخدم في الطهي وله عدة أنواع، ولذلك يجب أن تحصلي على النوع الجيد منه وأن يكون طازجاً، وتستخدميه كمشروب خلال النهار، وأضيفيه للطعام في فترة ما بعد الولادة؛ حيث يحتوي الزعفران على نسبة كبيرة من “فيتامين ب” والعناصر التي ترفع نسبة مادة تُعرف بـ”السيروتونين” في الدماغ، مما يحسن من المزاج عند النفساء بصورة طبيعية.

الشعير

اعلمي أن الشعير يعد وصفة نبوية منذ قديم الزمن؛ لأنه يريح القلب، وكان يطبخ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوصف لتقليل الحزن على الميت، وله فوائد عظيمة أخرى، ويجب أن يتم اختيار النوع الجيد منه للنفساء ما يعرف بالشعير البلدي؛ حيث إن الشعير حين يطحن ويطبخ يخلص الأم بعد الولادة من نوبات القلق بالتدريج، ويزيد كذلك من إدرار الحليب، ويخلص جسمها من الشوارد الحرة والسموم.

