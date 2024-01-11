انت الان تتابع خبر صور جوية قد تشير إلى مواقع لشهداء "مجزرة سبايكر".. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجريمة حدثت بعد يومين من سقوط الموصل بيد الإرهابيين، وراح ضحيتها أكثر من 2000 شهيد، بعد اقتياد طلاب القوة الجوية وأفراد في الجيش من قاعدة سبايكر الجوية في صلاح الدين إلى القصور الرئاسية في تكريت، حيث قام الإرهابيون بقتلهم رمياً بالرصاص ودفنوا بعضاً منهم وهم أحياء.وأوضح مدير عام دائرة شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم أنَّ ملاكات الدائرة فتحت 17 موقعاً، رفعت من خلالها 1235 رفاتاً وسلمتها للطب العدلي، منوهاً بأنَّ عدد المفقودين بجريمة سبايكر ما زال كبيراً، إذ وجد أنَّ العدد الكلي للضحايا يصل إلى أكثر من 1900 شهيد.

وأعرب كريم، عن أمله بأن يكون هناك بصيص أمل في العثور على موقعين بناءً على تحليل الصور الجوية، مشيراً إلى أنَّ الموضوع سيتبين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي حال كانت النتائج إيجابية سنصل إلى مواقع جديدة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف كريم أنَّ الدائرة استعانت بالشرطة النهرية في محافظة صلاح الدين بعد انحسار منسوب المياه، ورفعت 66 رفاتاً بعد الوصول إليها، في حين دفنت الطبابة العسكرية بعض الجثث التي طافت على سطح المياه في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الأشرف.

ولفت إلى أنَّ الدائرة تواصلت مع الجهاز القضائي لإشراكها في عمليات كشف الدلالة، على اعتبار أنه بين مدة وأخرى يتم إلقاء القبض على بعض المتهمين في ارتكاب هذه المجزرة.

