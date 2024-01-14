انت الان تتابع خبر تركيا تحيّد عنصراً بارزاً في "بي كي كي" شمالي العراق.. من هو "حسن سبوري"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكالة الأناضول التركية ذكرت، أن "حسن سبوري" الملقب بـ"ريدور باز" انضم إلى تنظيم "بي كي كي" العام الماضي من إيران. وزعمت انه تلقى تدريبات في جمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والمراقبة.

وأدعت أنه بعد رصده وهو يعمل على جمع معلومات استخباراتية واستطلاعية ومراقبة ضد تركيا، نفذت الاستخبارات التركية عملية حيدته فيها بمدينة السليمانية شمالي العراق.



وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.