انت الان تتابع خبر قتل تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه في السماوة.. من هو المتهم الملقب بـ"الحجي"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، وبإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت قوة من خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من قتل أحد تجار المخدرات ويعد من التجار الخطرين جداً وهو المسؤول عن توزيع هذه السموم في محافظات المثنى والنجف الأشرف والديوانية وذي قار".



وأضافت ان "عملية قتل هذا المجرم الملقب (بالحجي) جاءت بعد الاشتباك معه بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في صحراء السماوة بالتحديد ضمن منطقة الرحاب، وضبطت القوة المنفذة للواجب 3000 حبة مخدرة و3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة، ومدفع هاون عيار 60 ملم و6 قنابر هاون وسلاح نوع BKC".