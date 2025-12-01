انت الان تتابع خبر السوداني يطلق المرحلة الأولى من مشروع "نبض الموصل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ذلك جاء خلال ترؤس السوداني اجتماعاً بحضور محافظ نينوى، وممثلي رابطة المصارف الخاصة العراقية، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الدوائر المختصة في نينوى، جرى خلاله استعراض مراحل المشروع، والمناطق الأثرية والتراثية التي سيتم استهدافها".وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى "أهمية مشروع (نبض الموصل) في إحياء تراث هذه المدينة العريقة، لتكون نافذة سياحية مهمة، وفي تأكيد مكانتها التاريخية والتراثية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ"تشكيل لجنة برئاسة محافظ نينوى لتنفيذ المشروع من قبل شركات متخصصة ورصينة، تأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على التراث، والالتزام بالمعايير الهندسية والفنية الحديثة، بما يضمن إعادة إعمار المنطقة بصورة حضارية، وكذلك التعاقد مع شركة استشارية للمشروع، الذي سيمول حكومياً بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية".

وبحسب البيان، تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تأهيل شارع الفاروق بطول (2 كم) الذي يربط بداية الواجهة النهرية وانتهاءً بوسط المدينة القديمة (جامع النوري وكنيسة الساعة).

