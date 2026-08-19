اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس القضاء يلتقي وزير العدل السعودي.. مباحثات في المجالات القضائية والقانونية

0 نشر
0 تبليغ

رئيس القضاء يلتقي وزير العدل السعودي.. مباحثات في المجالات القضائية والقانونية

انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يلتقي وزير العدل السعودي.. مباحثات في المجالات القضائية والقانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، التقى اليوم الأربعاء الموافق 19 / 8 / 2026، والوفد المرافق له، وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة".

وبحث الجانبان خلال اللقاء "تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين".

يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وصل صباح اليوم إلى العاصمة الرياض تلبية لدعوة رسمية من قبل وزير العدل السعودي، على رأس وفد قضائي ضم كلاً من رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا