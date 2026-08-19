انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يلتقي وزير العدل السعودي.. مباحثات في المجالات القضائية والقانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، التقى اليوم الأربعاء الموافق 19 / 8 / 2026، والوفد المرافق له، وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة".وبحث الجانبان خلال اللقاء "تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين".

يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وصل صباح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة رسمية من قبل وزير العدل السعودي، على رأس وفد قضائي ضم كلاً من رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة.

