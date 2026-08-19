انت الان تتابع خبر قاليباف في ضيافة الزيدي.. رئيس الحكومة يستذكر دعم إيران خلال حرب داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون والعمل المشترك، وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين".وأكد رئيس مجلس الوزراء "عمق العلاقات بين العراق وإيران، وما يجمع البلدين من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيداً بالمواقف الداعمة للعراق، ولاسيما الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق خلال حربه ضد عصابات داعش الإرهابية".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن "سعادته بزيارة العراق، مثمناً جهود الحكومة العراقية في استقبال وخدمة الزائرين الإيرانيين، خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والإيراني".

