أغرب قصة حب في السعودية.. علاقة رومانسية بين بطة وقطة تجذب زوار "الخبر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

قصة صداقة غريبة بين قطة وبطة، لفتت انتباه مواطنين مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، وحظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكاية العلاقة بين القطة والبطة

شوهدت القطة والبطة معًا في بحيرة البط في كورنيش الخبر تتعانقان وتلعبان، ما أثار دهشة وفضول الزوار.

سرعان ما انتشرت قصة "كابل الخبر" على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً على موقع "إكس"، حيث تصدر هاشتاج "كبلز الخبر" الترند في السعودية.

علاقة رومانسية بين البطة والقطة

وأثارت قصة "كبلز الخبر" مشاعر رواد مواقع التواصل، خاصة النساء، اللائي اعتبرن العلاقة بين القطة والبطة رومانسية أكثر من كونها صداقة عابرة.

مواطن من مدينة القنفذة يُسافر لمشاهدة "كبلز الخبر"

وسافر مواطن من مدينة القنفذة بالسعودية إلى مدينة الخبر خصيصا لمشاهدة القطة والبطة، معربا عن دهشته من تفاعلهما مع بعضهما البعض، واتبعه مجموعة أشخاص من مختلف المدن موثقين تلك اللحظات بمقاطع فيديو عبر منصة "تيك توك".

تفسير علمي لتآلف القطط مع الحيوانات الأخرى

وفسر الدكتور البيطري عبدالرحمن صلاد، في حديثه لصحيفة "سبق" السعودية، تآلف القطط مع الحيوانات الأخرى، قائلا إن هذا السلوك غريزي وطبيعي يتميز به القط عن غيره من الحيوانات.

وأكد صلاد أن القطط حيوانات اجتماعية بطبيعتها، تتآلف مع مختلف المخلوقات المحيطة بها، بما في ذلك الخيول والكلاب والطيور، بالإضافة إلى الإنسان.

هل هي ظاهرة مُنتشرة؟

وأشار إلى أن تآلف القطط مع الحيوانات الأخرى ظاهرة قديمة ومعروفة، إلا أنها أصبحت أكثر انتشارا اليوم أكثر من أي وقت مضى.

تُعد قصة "كبلز الخبر" فريدة من نوعها تبرز قدرة الحيوانات على التفاعل وتكوين صداقات مع بعضها البعض، بغض النظر عن نوعها أو جنسها.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40n2o_r%2Fvideo%2F7330122041728830728%3F_r%3D1%26u_code%3Ddl98l7108k5578%26preview_pb%3D0%26sharer_language%3Den%26_d%3Ddl98l6akl72bjj%26share_item_id%3D7330122041728830728%26source%3Dh5_m%26timestamp%3D1707051686%26user_id%3D7021624894002201605%26sec_user_id%3DMS4wLjABAAAAU9dSftFhTPD3k0rzt4RDeQNfSev-Nj07e1rEsAjPtK4WvhUi0eR7vnSC-zT-Tmt7%26social_share_type%3D0%26utm_source%3Dcopy%26utm_campaign%3Dclient_share%26utm_medium%3Dandroid%26share_iid%3D7327587389232531206%26share_link_id%3D9e26cf2c-f85d-4f6b-a817-a1f8fbbdc2cf%26share_app_id%3D1233%26ugbiz_name%3DMAIN%26ug_btm%3Db6880%252Cb2878%26enable_checksum%3D1%26fbclid%3DIwAR3s8tT3TEgVqtBLoSbcgLU6rqR4H7WMJDp7ho766KtgBiBslofq6HxBE44&h=AT34ZnZlouLT4YTczXvd0GYHM6HuP-0AbIkicr1XFSstISZAZWbc8YaPbtzRnexYqr_Rpp1jNt8M323pTzvMDTmDr-JZl8qGqrXdco7_wE09htgiwxZ9EXdBi7fQqtyzixOS&__tn__=R]-R&c[0]=AT24zohLyZk3PudnJyKttAQie0Eeo9Gh0Ww9c7P3H3rns3ucn6aW9U1N1dMG50YNxbpO9QCFSasr7GfJVW739168ZnNNtgUibl4gNfGfhCR-MU1JBg3tgHswK0RByNe2TwFaFc5lpmTSiiJQSBGk91JQpvj4bA2EHVl8OIXEPaCDx0TmrYmWVFRTFx0hV92F4y5hgNroNzTr8lcA

اقرأ أيضًا

هل ما زالت أكلة الغلابة.. كيف يواجه المصريون ارتفاع أسعار الفول؟

وفاة رجل بعد خلع أسنانه وعائلته تطالب بتعويض ضخم.. ما القصة؟

5 أبراج تتعرض لأزمات عاطفية في شهر الحب.. مش هيحتفلوا بالفلانتاين

كارثة على طائرة.. "وزة" تقتل 3 أشخاص بطريقة غير متوقعة

بعضها يصيب الرجال.. 5 أنواع سرطانات الأكثر انتشارا بين النساء