علامة عند صعود السلم تكشف الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تصلب الشرايين هو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية.

سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث يقول، من المهم أن تكون على دراية بالأعراض والعلامات التحذيرية لتصلب الشرايين حتى تتمكن من الحصول على العلاج في أقرب وقت ممكن.

وأضاف لـ"الخليج 365"، من العلامات التحذيرية لتصلب الشرايين التي قد تظهر عند صعود السلم:

ألم في الصدر أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو الفك.

ضيق في التنفس.

الدوخة أو الإغماء.

التعب الشديد.

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أثناء صعود السلم، فمن المهم أن تتوقف فورًا وتطلب العناية الطبية.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، بما في ذلك:

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول.

السكري.

التدخين.

السمنة.

قلة النشاط البدني.

يمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، بما في ذلك:

تناول نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

إدارة ضغط الدم والكوليسترول والسكري.

نصائح طبية لصعود السلالم بأمان:

ابدأ ببطء وقم بزيادة شدة التمرين تدريجيًا.

استخدم درابزين السلم للحفاظ على توازنك.

ارتداء أحذية مريحة تدعم قدميك.

توقف عن المجهود إذا شعرت بألم أو ضيق في التنفس.

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