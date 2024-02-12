احذر.. هذه الأعراض تكشف الإصابة بورم في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ظهور ورم في أي مكان بالجسم أمر قد يهدد حياتك، لذا من المهم التعرف على الأعراض التي تكشف الإصابة بالسرطان مبكرا.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، هناك أعراض تحذيرية تكشف الإصابة بورم في الكبد، يجب معرفتها لأن معظم الأشخاص لا يعانون من علامات وأعراض في المراحل المبكرة من سرطان الكبد الأولي.

ويحدث سرطان الكبد عندما تنمو الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه في أي جزء من العضو المخروطي الشكل الموجود في الجزء الأيمن العلوي من البطن.

وتشمل الأعراض التي تكشف الإصابة بورم في الكبد، ما يلي:

ألم البطن

يحدث ألم أو انزعاج مستمر في الجزء العلوي من البطن مع نمو الورم، وهذا يضغط على الأنسجة المحيطة.

اليرقان

اصفرار الجلد والعينين من الأعراض الشائعة، وهذا يشير إلى ضعف وظائف الكبد وتراكم البيليروبين.

التورم

قد يحدث تورم في البطن أو الساقين، المعروف بإسم الاستسقاء، بسبب تراكم السوائل.

تضخم الكبد أو الطحال

قد يتضخم الكبد أو الطحال ويصبح واضحًا أثناء الفحص البدني.

أعراض أخرى قد تكشف الإصابة

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الشهية

التعب والضعف

الغثيان

براز أبيض

البول الداكن

وفي حين أن هذه الأعراض قد لا تشير دائمًا إلى سرطان الكبد إلا أنها قد تكون علامات على حالات خطيرة أخرى تتطلب الفحص.

نصائح لتقليل فرص الإصابة

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة

تناول نظام غذائي صحي

الحصول على لقاح التهاب الكبد B

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