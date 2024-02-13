الجري.. حليفك في رحلة إنقاص الوزن والحفاظ عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بحث جديد من جامعة يوفاسكولا في فنلندا، عن فوائد الجري المذهلة في رحلة إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الجسم، وفقا لموقع " "مديكال نيوز توداي".

واستندت الدراسة إلى بيانات من دراسة أكبر شملت فئتين:

الفئة الأولى: تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 39 عاما.

الفئة الثانية: تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 89 عاما من الذكور النشطين بدنيا.

فقدان الوزن والحفاظ عليه

أظهرت الدراسة أن الجري يساعد على فقدان الوزن بشكل فعال خلال فترة قصيرة، كما أنه يساهم في منع استعادة الوزن مرة أخرى، إلا أن هذا لا يعني أن نظام الجري الشامل هو أفضل وسيلة للحفاظ على اللياقة، يُنصح باتباع نهج متوازن يجمع بين أنشطة التحمل مثل الجري مع تمارين القوة أو المقاومة للحفاظ على اللياقة البدنية بشكل أفضل.

وأثبتت الدراسة أن جلسات التمرين المتكررة من 4 إلى 6 مرات في الأسبوع هي أكثر فاعلية في تقليل الدهون في الجسم مقارنةً بممارسة الرياضة مرتين فقط في الأسبوع.

وأشارت النتائج إلى أن أن فوائد الجري لا تقتصر على إنقاص الوزن فقط، بل تشمل أيضا فوائد صحية متعددة، حتى لمن لا يرغبون في تكوين عضلات من خلال تمارين المقاومة.

اقرأ أيضا:

معجزة بسبب نكته.. امرأة تستيقظ من غيبوبة بعد 5 سنوات بطريقة غير متوقعة

تزداد سوءا بالليل.. تنميل قدميك علامة على الإصابة بمرض خطير

لن تتوقعه.. نوع عصير قد يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

احذر تناولها في هذه الحالة.. علامة في البطاطس تكشف أنها سامة

"تظهر في الحمام".. علامة تشير إلى إصابتك بالسكري