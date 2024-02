سلي نفسك.. إليك 5 أفلام ننصح بمشاهدتها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

عيد الحب يُعبر فيه الناس عن مشاعر الحب والتقدير لأحبائهم من خلال تبادل الهدايا والورود الحمراء وبطاقات المعايدة.

ولكن من ناحية أخري سيكون هناك من يجد نفسه وحيدًا بالمنزل ويقرر قضاء الفلانتين، أمام التلفاز لمتابعة الأفلام.

هناك عدد من الأفلام يمكن لغير المرتبطين أن يتابعونها عبر شبكة الإنترنت، أو الفضائيات التليفزيونية.

فيلم Bridget Jones's Diary كوميديا رومانسية بريطانية تتبع قصة بريجيت جونز، وهي امرأة عزباء في الثلاثينيات من عمرها تحاول العثور على الحب.

فيلم Legally Blonde، كوميديا رومانسية تتبع قصة إيل وودز، وهي فتاة شقراء ثرية تُقبل في كلية الحقوق بجامعة هارفارد لإثبات قدرتها على أن تكون أكثر من مجرد وجه جميل.

فيلم The Break-U، كوميديا رومانسية تتبع قصة زوجين ينفصلان بعد علاقة طويلة.

فيلم How to Be Single ، كوميديا رومانسية تتبع قصة مجموعة من الأصدقاء العزاب في مدينة نيويورك وهم يحاولون التنقل في عالم المواعدة.

فيلم Crazy, Stupid, Love، كوميديا رومانسية تتبع قصة أب لثلاثة أطفال يُترك من قبل زوجته ويبدأ في إعادة اكتشاف حياته العاطفية من جديد.

هذه الأفلام كلها مضحكة ومليئة بالمشاعر، وهي مثالية لمشاهدة عيد الحب سواء كنت عازبًا أو في علاقة.

اقرأ أيضا:

قليلة البخت يجيلها شبشب في الفلانتاين.. مآسي البنات مع أغرب هدايا عيد الحب

سبائك الذهب أم قطع المجوهرات وشبكة.. أوفر فلوسي وأستثمرها في إيه؟

واقعة صادمة.. امرأة تقتل طفلتها وتخفي جثتها لأيام في مكان غير متوقع

في الفلانتين.. كيف تتخطى شعور الوحدة وأنت سنجل؟

هدايا ومفاجآت رومانسية.. 3 أبراج الأكثر حظا في عيد الحب