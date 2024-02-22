الامارات | المليونير الأكثر "اقتصادًا" في العالم.. يعيش على بواقي الطعام في القمامة ولا يجد من يرثه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُطلق على رجل ألماني يبلغ من العمر 80 عامًا لقب المليونير الأكثر "اقتصادًا" في العالم، لأنه يعيش على الطعام والأشياء التي يعثر عليها في صناديق القمامة، على الرغم من امتلاكه العديد من العقارات التي تقدر قيمتها بملايين اليورو.

يبدو "هاينز ب" وكأنه شخص بلا مأوى وليس لديه أي شيء باسمه، ولكن المظاهر يمكن أن تكون خادعة.

فهو ربما لا يملك سوى 15 يورو (16 دولارًا) في حسابه المصرفي في الوقت الحالي، ولكن هذا فقط لأنه سحب للتو 700 ألف يورو (756 ألف دولار) لشراء منزل جديد، وهو المنزل العاشر له.

وتم تحويل المبلغ المتبقي وقدره 100 ألف يورو إلى وديعة محددة الأجل لتوليد الفائدة. قد لا يبدو كثيرًا، لكن هذا الرجل الثمانيني تبلغ ثروته عدة ملايين من الدولارات ويعرف كيف يزيد ثروته.

علاوة على ذلك، فهو يدعي أنه كان مقتصدًا طوال حياته، لذا فهو لا يحتاج حقًا إلى المال لتدبر أموره.

إنه أكثر من سعيد بالعيش على الطعام الموجود في صناديق القمامة واكتناز جميع أنواع الأشياء التي يرميها الآخرون.

وقال هاينز مؤخرا لصحيفة بيلد الألمانية: "ربما سأشتري بعض الزيت للقلي أو شيء من هذا القبيل إذا نفد، لكنني أجد معظم الطعام في سلة المهملات". "الناس يهدرون ويرمون الكثير لدرجة أنه يمكنك إطعام عائلة بأكملها! على سبيل المثال، يشتري الناس علبة من النقانق، ويأكلون واحدة، ثم يرمون الباقي في سلة المهملات.

وتصدر المتقاعد من دارمشتات في جنوب غرب ألمانيا عناوين الأخبار لأول مرة في عام 2021، عندما ورد أنه يمتلك 7 منازل وشقتين، وكان لديه حوالي 500 ألف يورو (540 ألف دولار) في حسابه المصرفي.

لقد بدأ في تنمية ثروته منذ ذلك الحين، إذ استثمر مؤخرًا مبلغًا ضخمًا قدره 700 ألف يورو في منزل آخر.

ومن المثير للاهتمام أنه يحرص على شراء العقارات في منطقته، حتى يتمكن من الوصول إليها بالدراجة في حالة حاجتها إلى إصلاحات.

فهو ليس على استعداد لدفع المال لشخص ما للقيام بذلك عندما يستطيع القيام بذلك بنفسه.

معظم عقارات هذا الرجل الألماني غير مؤجرة لأن الإيجار لا يغطي تكاليف صيانة العقارات.

وقال "هاينز ب" "يتقاضى الحرفيون 55 يورو لكل نصف ساعة من الإصلاحات" وهو لا يحتاج لأموال إضافية تدفعه لتأجير المنازل.

يحصل المهندس الكهربائي المتقاعد على معاش تقاعدي شهري قدره 3600 يورو (3900 دولار)، بالإضافة إلى معاش تقاعدي آخر قدره 156 يورو (169 دولارًا)، يذهب معظمه إلى حسابه المصرفي، لأنه ليس لديه حقًا ما ينفقه عليه.

وبصرف النظر عن مبلغ الـ 5 يورو الذي قد ينفقه على الطعام كل شهر، فإن نفقاته تشمل فقط اتصال الإنترنت لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، أما الهاتف الخلوي فهو غير وارد، لأن ذلك سيكلفه 10 يورو إضافية.

يقضي هاينز معظم وقته في اكتناز الأشياء التي يرميها الآخرون، ويقود دراجته حول دارمشتات في بحثه الذي لا ينتهي عن أشياء جديدة.

وهو بالكاد يستخدم معظمه، وبدلاً من ذلك يبيعه للجيران، والثمن هو الطعام الذي لا يحتاجون إليه.

مع عدم وجود عائلة من الدرجة الأولى ليشاركها ثروته الكبيرة، لا يعرف هاينز بي حقًا لمن سيترك ثروته عندما يتوفى.

لديه بعض أبناء عمومته البعيدين، لكنه يقول إنهم لا يستطيعون دفع ضريبة الميراث.