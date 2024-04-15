الامارات | أردنيون يعرضون حطام الصواريخ الإيرانية للبيع في سوق الخردة وعلى "السوق المفتوح"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل أردنيون سقوط صواريخ في أماكن مختلفة من المحافظات الأردنية، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، لبيع حطامها في أسواق الخردة والأثاث المستعمل.

وعرض مواطنون أردنيون حطام الصواريخ التي سقطت على مناطق الحسا، ومرج الحمام، ومحافظة الكرك للبيع على موقع "السوق المفتوح" الشهير والمختص ببيع المركبات والعقارات وكافة أنواع السلع، بأسعار متفاوتة.

وأدرج أحد الإعلانات تحت عنوان: "صاروخ باليستي مستعمل بحالة جيدة للبيع"، فيما كتب أحدهم "صاروخ باليستي استعمال مرة واحدة للبيع بسعر مغرٍ". ووضع المعلن مجموعة مواصفات وصور للصاروخ، ذاكراً أنه من "نوع ممتاز" وأنه تعرض لـ"حادث" مضيفاً بالوصف "أضرار جسيمة في البودي"، كما ذكر أن "طريقة الدفع بالأقساط".

فيما وثق البعض صوراً شخصية لهم مع الصواريخ التي أسقطت أو سقطت على الأراضي الأردنية تخليداً للذكرى كما قالوا.

وصباح الأحد، قالت الحكومة الأردنية إنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى الأجواء الأردنية ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة المواطنين والمناطق السكنية والمأهولة للخطر.

وأشارت الحكومة إلى أن الشظايا سقطت في أماكن متعددة من دون إلحاق أي أضرار أو إصابات بين المواطنين.