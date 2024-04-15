الامارات | "الحب أعمانا" تقسم الموريتانيين: البعض وصفها بـ"فسق وفجور" وآخرون "انتصاراً للحب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فنان موريتاني شاب جدلا في البلاد، بعد أن نشر هذا الأسبوع أغنية جديدة، اعتبرت غير أخلاقية وتشجع على الخروج عن العادات والتقاليد والأخلاق.

وصنعت الأغنية التي تحمل عنوان "الحب أعمانا" للمغني سدوم أحمد، حالة جدل واسعة بين الموريتانيين، خصوصاً وأنها تدعو المرأة إلى الهروب مع حبيبها في حال رفض عائلتها تزويجها منه، حيث بث فيديو الكليب مشاهد لفتاة تهرب مع صديقها بعد أن رفض أهلها القبول به كزوج لها.

وتفجر غضب كبير حول مضمون هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنّها دعوة صريحة للفجور والثورة على حكم الأسرة، بل وتشجع على نشر الفاحشة في المجتمع، محذرين من خطورة مضمونها على الشباب وعلى المجتمع الموريتاني المحافظ، داعين إلى ضرورة الوقوف في وجه "هذا الفسوق والفجور" احتراما للدين والعادات.

فيما أشاد آخرون بقصة الأغنية، معتبرين أنها تشجع على حرية المرأة وعلى الخروج على القيود التي تتحكم في اختياراتها وتجعلها تحت سلطة العائلة والمجتمع.

وفي هذا السياق، كتبت مدونة تدعى مينا محمدي "هذه الأغنية انتصار للحب في بلاد كلها تخلف وعادات متأخرة واعتقادات فاسدة".

ويولي المجتمع الموريتاني احتراما كبيرا للعادات والتقاليد يصل في بعض الأحيان لدرجة القداسة، خاصة في مسألة الزواج، رغم ما تثيره هذه الأعراف في بعض الأحيان من جدل.