الامارات | السعودية.. "الثوب والغترة أو الشماغ" إلزامي للموظفين..ومنع المراجعين من الدخول بـ"الشورت" و"تي شيرت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أبريل 2024

تأكيداً للاعتزاز بالهوية الوطنية، أصدرت السعودية نظاماً يقضي بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني: "الثوب والغترة أو الشماغ" منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا أولئك الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء "زي مهني" معيّن على غرار: الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم.

صدرت التوجيهات بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني «الثوب والغترة أو الشماغ» منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء «زي مهني» معيّن مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم.

وشددت التوجيهات على أن يسري ذلك على موظفي الجهات الحكومية كافة، وتتولى الجهات الرقابية رفع التقارير الدورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بالنظام الجديد.

وأكدت الأجهزة والمؤسسات الحكومية أخيراً، ضرورة التقيد بالزي اللائق وحسن الهيئة والتحلي بالآداب العامة عند مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة، ونبهت على عدم استقبال المراجعين الذين لا يلتزمون بالزي اللائق والرسمي وفق صحيفة "عكاظ".

ووجهت إدارات الأمن بضرورة منع الذين يأتون إلى الدوائر الحكومية بالبنطلونات القصيرة «الشورت» أو ملابس النوم «الجلابية» أو الفانيلات دون الأكمام الـ«تي شيرت»، كون هذه الملابس تعطي مظهراً لا يليق ولا ينبغي الظهور به أمام موظفي ومراجعي المصالح الحكومية.

وسبق أن صدرت سابقاً قرارات بإلزام جميع من يمثلون السعودية في الخارج بارتداء اللباس الرسمي.

وأكدت التوجيهات التي تسلمها مسؤولو القطاعات الحكومية، ضرورة لبس الثوب والشماغ والعقال والمشلح (البشت)، أثناء تمثيلهم السعودية في الخارج خلال المناسبات الرسمية.

وشددت التوجيهات على كل من يمثل السعودية في المؤتمرات، والاجتماعات الرسمية، في الخارج وفي المقابلات التلفزيونية بعدم التساهل في مثل هذه الأمور، وضرورة التقيد بهذه التعليمات.