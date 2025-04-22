الامارات | خالد الشحي عضواً في لجنة تحكيم «كان ليونز الدولي للإبداع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع اختيار المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بالمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات،

خالد الشحي، ليكون أول ممثل من القطاع الحكومي على مستوى العالم يُختار لعضوية لجنة تحكيم المهرجان المرموق الذي تأسس قبل 72 عاماً.

ويعكس اختيار الشحي للانضمام إلى عضوية لجنة تحكيم فئة العلاقات العامة ضمن المهرجان العريق، الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الإعلام والاتصال الحكومي، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال صياغة استراتيجيات إعلامية واتصالية وتسويقية مبتكرة، وترسيخ نهج إعلامي رائد، ويؤكد اختيار خالد الشحي لعضوية لجنة تحكيم «كان ليونز» التزام الدولة التميّز الإبداعي، وتعزيز فعالية الاتصال الحكومي على الساحة الدولية، ونال الشحي تقديراً واسعاً في القطاع الإبداعي، إذ حصل على العديد من الجوائز الدولية، ليكون بذلك أول شخصية من الشرق الأوسط تنال هذا التكريم منذ 45 عاماً على انطلاق المهرجان.

وقال الشحي: «تمثيلي دولة الإمارات في هذا المحفل الإعلامي العالمي مبعث فخر واعتزاز كبيرين، فالانضمام إلى لجنة تحكيم مهرجان كان ليونز شرف كبير، وبادرة لا تؤكد إنجازات منظومة الإعلام الوطني على الصعيد العالمي فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على إيمان دولة الإمارات بأهمية الإبداع في صياغة حملات إعلامية ورسائل اتصالية حكومية ذات تأثير فعّال».

وقال الرئيس التنفيذي لمهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، سايمون كوك: «سعداء بانضمام خالد الشحي إلى لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان ليونز، إن عمله الريادي في مجال الاتصال الحكومي، وسجله الحافل بالنجاحات الإبداعية، والتزامه المستمر بالتميز الإبداعي في المنطقة وخارجها، جميعها عوامل تؤهله بجدارة لتمثيلها على الساحة العالمية».