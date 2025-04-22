الامارات | أحمد بن محمد يُعزّي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي

- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يُعزّي في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
