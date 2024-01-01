أكدّت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الاثنين، وتطمئن المواطنين السعوديين الموجودين هناك على سلامتهم.

وطالبت السفارة المواطنين السعوديين في اليابان بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ، يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم 09055833862.

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية، فقد بلغت قوة الزلزال 7.4 درجات على مقياس ريختر، وأعقبه تحذيرات من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وقد وصلت موجات تسونامي بالفعل إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

كما أغلقت السلطات اليابانية طرقًا سريعة رئيسية قرب مركز الزلزال.

ولم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية في اليابان، بحسب ما أكدت الحكومة اليابانية.

ودعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، سكان بعض المناطق إلى الإخلاء الفوري عقب الزلزال، وأصدر تعليمات للحكومة لبذل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وقوع الزلزال وإنذار الـ تسونامي.. سفارة المملكة في اليابان تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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