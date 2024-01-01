شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تلبي طلبات تبرع لبناء وترميم مساجد تتخطى مليار ريال خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تلبيه 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023، بقيمة بلغت 1,393,288,551,41 مليار ريال، وذلك وفق ضوابط وإجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد، في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

شكر وتقدير للمساهمين

وتقدم الوزارة شكرها وتقديرها لكل من ساهم في عمارة المساجد وترميمها من المتبرعين، وأكدت أنها تعمل من خلال تلقي هذه الطلبات على تحسين تجربة المتبرعين لتطوير آليات العمل ووسائله، بوضع الشروط والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي، وتسهيل الإجراءات المقدمة لهم وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها.

وتحرص الوزارة على تلبية طلبات المواطنين في بناء المساجد وترميمها لبث روح العطاء والمسؤولية المجتمعية، والاستفادة من تفاعلهم عبر هذه المساهمات التي تسهم في تعزيز الهوية الثقافية والروابط الاجتماعية والوحدة الإسلامية بين أبناء المجتمع.