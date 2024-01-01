مهرجان حلي يوم التأسيس

من جهته، أرجع رئيس بلدية حلي، المهندس سليمان الذيبي، عدم إقامة المهرجان حتى الآن إلى دمج فعالياته مع فعاليات «يوم التأسيس»، لكن ستكون هناك فعاليات ترفيهية في شهر شعبان بمناسبة «يوم التأسيس»، وستقام خلالها عروض تليق بالمناسبة، وسيجد فيها أهالي حلي والزوار كل مفيد وممتع.
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