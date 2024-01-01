مهرجان حلي يوم التأسيس

تفاجأ أهالي وزوار مركز حلي، التابع لمحافظة القنفذة، بعدم إقامة مهرجان شتوي فيه هذا العام. وقال عبدالله أحمد إن مهرجان حلي الشتوي تميز خلال الأعوام الماضية بالنجاحات الكبيرة، والحضور الرائع في نسخه الماضية. بينما أوضح علي محمد أن المهرجان كان بمثابة متنفس للأهالي والزوار، وينعش المركز بالحراك الاقتصادي والثقافي، ويوفر فرص عمل موسمية للمواطنين والمواطنات، ويعد مصدر دخل للأسر المنتجة وغيرها.

من جهته، أرجع رئيس بلدية حلي، المهندس سليمان الذيبي، عدم إقامة المهرجان حتى الآن إلى دمج فعالياته مع فعاليات «يوم التأسيس»، لكن ستكون هناك فعاليات ترفيهية في شهر شعبان بمناسبة «يوم التأسيس»، وستقام خلالها عروض تليق بالمناسبة، وسيجد فيها أهالي حلي والزوار كل مفيد وممتع.