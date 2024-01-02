انت الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 24 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 24 شخصًا، وخلّف أضرارًا مادية كبيرة.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، تسبب في أضرار واسعة النطاق وحرائق في مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا؛ مضيفةً أن السلطات اليابانية رفعت التحذيرات من حدوث تسونامي بعد أن ضربت أعلى موجة يبلغ ارتفاعها حوالى 1.2 مترًا ميناء واجيما الليلة الماضية.

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