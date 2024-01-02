قنصل تركيا العام وممثلها بـ "التعاون الإسلامي" يزوران حي حراء الثقافي

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محمد بن مسعود - الدمام - زار القنصل العام لجمهورية تركيا مصطفى أونال؛ والممثل الدائم للجمهورية التركية في منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد متين أكر؛ حي حراء الثقافي بمكة المكرّمة.

وتجوّل الزائران في أقسام معرض الوحي، وتعرّفا على محتوياته وعلى مكونات الحيّ الأخرى، مشيدين بالمحتوى العلمي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما تقدمه المملكة من جهود في إثراء تجربة الزوّار الدينية والثقافية.

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