"الخارجية": السعودية تعرب عن تعازيها ومواساتها لليابان في ضحايا الزلزال

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لليابان وشعبها الصديق؛ وذلك جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وتسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبّرت الوزارة عن تضامُن ووقوف السعودية مع اليابان حكومة وشعبًا في هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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