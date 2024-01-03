تراند اليوم : "هي اللي تعطيني المصروف"… "تركي آل الشيخ" يتحدث عن أهمية زوجته "أم ناصر" في حياته

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي "عمار تقي" عن مكانة زوجته "أم ناصر" في حياته.

وقال "آل الشيخ" خلال حديثه: "أم ناصر الله يحفظها هي الكل في الكل، هي اللي تنظم حياتي كلها وحياة أولادي، حتى انها تعطيني المصروف".

ووجه "آل الشيخ" رسالة اعتذار لزوجته، قائلًا: إذا كان في شخص يستاهل إني اعتذرله على التقصير في حياتي فأكيد أنها زوجتي، لأنها تحملتني وأنا مقصر معها ومع الأولاد في أشياء.

وأوضح المستشار أن زوجته عنصر هام في حياته، قائلًا: عندنا احنا العرب يقولون الحرمة تجي ويجي معها الخير، يا تجيب خير أو شر، ولكن "أم ناصر" ركن أساسي ومحوري في حياتي.