تراند اليوم : العراق.. شاهد: اغتيال قياديين في حركة النجباء في قصف طائرة مسيرة قرب وزارة الداخلية في بغداد

صحيفة الخليج 365: قصفت طائرة مسيرة مقر الدعم اللوجيستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين شرقي بغداد، قرب وزارة الداخلية، وسيارة كانت قربه.

واستهدف القصف مسؤول اللواء الثاني عشر في حركة النجباء، في العراق.

وأكدت الفصائل العراقية مقتل أبو تقوى السعيدي، آمر اللواء 12، بالإضافة إلى مسؤول الدعم اللوجستي في الحركة علي أبو سجاد، وسط توقعات بسقوط قتيل ثالث، حسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة للحشد.

وحسب رويترز، قالت مصادر أمنية وطبية أن الضربة التي استهدفت مقراً لفصائل مسلحة موالية لإيران أدت إلى مقتل اثنين على الأقل، وإصابة 6 آخرين من مقاتلي الفصائل.