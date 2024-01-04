شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال سعودي يكشف عن مهنة يصل دخلها إلى 100 ألف ريال سعودي شهريًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب ينام داخل السيارة ويترك القيادة لزوجته أثناء عودتهما من مكة إلى جدة وعند الاستيقاظ كانت المفاجأة! جزء من الدجاج .. "مقوي" طبيعي للمناعة بدلا من الأدوية

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