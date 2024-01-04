تراند اليوم : بالفيديو.. باحث في تاريخ القهوة يكشف مفاجأة عن أول من اكتشف اللاتيه والكولد برو

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في تاريخ القهوة ماجد الأهدل، أن اللاتيه و الكولد برو مشروبات اكتشفها العرب قبل الغرب بمئات السنين.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "فنجان ثمانية": " اللاتيه كانت تستخدم في الجزيرة العربية قبل عام 1930". مشيرا إلى أنه كان يضاف للقهوة الثلج والحليب والسكر والهيل، والعرب عرفوا كل هذه الإضافات.

وتابع: " أحمد بن عمر المزجد، وهو فقيه شافعي كبير، روي عنه خبر أنه عندما اشتد عليه المرض قبل وفاته منعه الطبيب من القهوة بسبب إصابته بتقرح في المعدة لتناوله كميات كبيرة من القهوة، ورفض الاستجابة للطبيب فاحتالوا عليه بمزجها بالحليب. مشيرا إلى أنه توفي عام 1930 ومرض قبل الوفاة ب 3 سنوات ما يعني أنه كان يتناول القهوة عام 1927 أو 1926.

وأضاف: "عبدالرحمن ابن أبي بكر السكران، كان يحب القهوة باردة وكان يقول القهوة الباردة تطرد الشياطين الماردة وذلك في عام 930 ه‍ أو 929ه‍، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تحضير للقهوة الباردة سواء بثلج أو غيره.

ولفت إلى أن أهل الشام كانوا يضعون الثلج في القهوة.