تراند اليوم : "يحلم بها أي رجل".. قصة عارضة الأزياء الحسناء التي خدعت الأغنياء ومشاهير كرة القدم -صور

صحيفة الخليج 365: خدعت دمية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لعارضة أزياء، الأغنياء ومشاهير كرة القدم وبعض الرياضات الأخرى.

الأكثر إثارة

وحازت "إيميلي بيليغريني"، على لقب "الأكثر إثارة في العالم"، حيث جذبت لمتابعة صفحتها عبر موقع "إنستغرام" أكثر من 150 ألف متابع.

كرة القدم والتنس

ويشار إلى أن من بين هؤلاء المتابعين تواجد البعض من نجوم كرة القدم والتنس ومن أبطال رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وحاولوا التواصل معها بطرق مختلفة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الذكاء الاصطناعي

وراسل عدد من هؤلاء دمية الذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني، كونهم لا يعرفون حقيقة أن هذه الحسناء مجرد دمية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

مواعيد غرامية

وعرض على إيميلي الحضور لمواعيد غرامية في عدة مطاعم فاخرة، بل والذهاب في رحلات خاصة، فيما أن إيميلي بيليغريني لديها شعر بني وجسد متناسق لا يختلف عن أجساد البشر العاديين.

مكاسب كبيرة

وجلبت إيميلي مكاسب كبيرة لمبتكرتها، التي حصلت منذ ابتكارها قبل 6 أسابيع على 8 آلاف جنيه إسترليني حتى الآن، وذلك من منصة "Fanvue"، كما جاءت الصور المثيرة لإيميلي بعد سؤال Chat GPT عن من هي المرأة المثالية التي يحلم بها أي رجل.