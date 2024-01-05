تراند اليوم : الخضيري يكشف عن أطعمة شهيرة "غنية" بالكولاجين الطبيعي

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن الأطعمة الغنية بالكولاجين الطبيعي.

الكولاجين الجاهز

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": الكولاجين الموجود في الأطعمة أفضل وأغنى من الكولاجين الجاهز "البودرة"، وأغنى مما في ثنايا عظام البقر.

الفاصوليا والفول

وأضاف: الكولاجين تجده في الفاصوليا بأنواعها والفول والعدس والبقوليات والبرتقال وكل الأطعمة البروتينية، لأن جسمك يصنع الكولاجين من البروتينات في غذائك عبر نظام تحوّل رائع ومن الأحماض الأمينية في غذائك.

السمك والبروكلي

وتابع: كذلك يتواجد الكولاجين الطبيعي أو محفزات صنع الكولاجين في جسمك في جلد الدجاج ومرق اللحم وفي الغضاريف وفي القشريات كالربيان والصويا والسمك والتونة والبروكلي والمشروم والبيض وبعض الأطعمة الغنية بفيتامين ج والجلي "الهلام".