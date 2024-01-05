تراند اليوم : الكشف عن خضروات شائعة تخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية وتحمي القلب

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية حديثة، أن إضافة القليل من الخضروات إلى النظام الغذائي يساعد في خفض الكوليسترول وحماية صحة القلب.

ووفق موقع "health shots"، فإنه يوجد 5 خضروات شائعة تقلل من نسبة الكوليسترول:

1- البروكلي: يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يجعله طعامًا ممتازًا للتعامل مع ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهو مليء بالعديد من العناصر الغذائية ومركب غني بالكبريت يسمى السلفورافان، والذي يساعد أيضًا في تقليل مستويات الدهون الثلاثية، في الجهاز الهضمي، ترتبط الألياف الموجودة في البروكلي بالأحماض الصفراوية، مما يسهل على أجسامنا طرد الكوليسترول، إن تناول الخضروات الغنية بالألياف سيساعدنا أيضًا على الحد من الإفراط في تناول الطعام وبالتالي تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.

2-القرنبيط: يحتوي على الكثير من الستيرول النباتي، وهو نوع من الدهون التي تمنع الأمعاء من إمتصاص الكوليسترول، ويساعد السلفورافان الموجود في القرنبيط أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يحافظ على نظافة الشرايين من تراكم الدهون.

3- الفجل: يحتوي على الألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فهو يمنع الالتهاب في الأوردة والشرايين، كونه غنيً بالمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- الجزر: يحول الجسم البيتا كاروتين الموجود فيه إلى فيتامين أ، ويساعد الجزر على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية.

5-الكرنب: البوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك والكالسيوم ليست سوى عدد قليل من المكونات الصحية للقلب الموجودة بكثرة في الكرنب، ويمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من الفيتامينات، ويحتوي الكرنب على الكثير من اللوتين، باعتباره زانثوفيل، من المعروف أن اللوتين يخفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق منع تراكمه في الجسم.