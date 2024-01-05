شكرا لمتابعة خبر عن كافلا الأيتام مني وزوجها : فكرة الاحتضان كانت أمنيتنا منذ زمن بعيد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفا كافلا الأيتام مني أحمد وزوجها عن بداية فكرة احتضانهما للأطفال الأيتام.

وقالت مني “فكرة الاحتضان كانت أمنيتنا منذ زمن بعيد، وبعد زواجنا بـ 5 سنوات وعدم الإنجاب بدأنا في السعي لتنفيذ الفكرة”.

وأضافت مني “أول طفل احتضنته كان معتز وعمره 14 يوماً، وبعدها احتضنا 4 آخرين وأصبح لدينا 5 أطفال”.

وتابع زوج مني بأن منزله كان أشبه بالأرض البور ولكن بعد مجئ الأطفال الخمسة أصبح ملئ بالثمرات والسعادة.