تراند اليوم : 'التعليم" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل (88) وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي:

- وزارة التعليم (عدد 6)

- إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة (عدد 24)

- إدارة التعليم بمحافظة العلا (عدد 16)

- إدارة التربية والتعليم (بنين) بحفر الباطن (عدد 2)

- إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة (عدد 40)

المسميات:

- أخصائي تنظيم إداري (عدد 41)

- أخصائي خدمة عملاء (عدد 15)

- كاتب موارد بشرية (عدد 14)

- أخصائي عمليات موارد بشرية (عدد 10)

- رسام تعبيري (عدد 2)

- مصمم جرافيك (عدد 4)

- أمين مستودع (عدد 2)

الفئات المستهدفة:

- خريجي وخريجات الدبلوم

- خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى

الشروط:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات المحددة لكل وظيفة.

- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

- لا يشترط الخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا