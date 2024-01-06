تراند اليوم : بالفيديو.. رجل الأعمال "مساعد بن سيار" يروي قصة شراء والده مزرعة الأميرة منيرة شقيقة الملك عبد العزيز.. وردة فعل الملك المؤسس عندما علم بالأمر

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال "مساعد بن سيار" كيف تغيرت تجارة عائلته من بيع وشراء الأرزاق إلى العقارات. مشيرا إلى أن أول قطعة أرض تملكها والده كانت مزرعة الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن.

إغلاق محلات

وقال خلال مقطع فيديو متداول عبر تطبيق "تيك توك": أن :"والده بعدما لاحظ تراجع البيع، عاد إلى الرياض وقرر إغلاق المحلات، والعمل في مجال العقار".

مزرعة الأمير منيرة

وتابع: "محمد بن سيار كان رجل جريء وقام بشراء مزرعة الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن وهي أخت الملك عبد العزيز"، موضحا أن المزرعة كانت تقع في أم سليم، واشتراها بمبلغ 700 ألف ريال فرنسي".

مقابلة الملك

وأردف:" عندما علم الملك عبد العزيز وذلك سنة 71 هجريًا، قال الملك وقتها من الذي اشترى مزرعة أختي ب 700 ألف ريال فرنسي، نادوه".

وأكمل:" جاءوا رجاجيل الملك عبد العزيز ببنادقهم وثيابهم والشالات وطقوا باب والدي"، مشيرا إلى أن والده ذهب إلى الملك، وعندما وصل إلى المكان، رأى الملك كأنه واقف على الرغم أنه كان جالس وذلك من شدة هيبة الملك.

البيعة

وأوضح أن الملك عبد العزيز رحمه الله كان يجلس معه بعض الأشخاص منهم أمريكان بالإضافة لتواجد الحرس، لافتا إلى أنه عندما جاء دور والده لمقابلة الملك استدعاه الحرس، وسأله الملك عن اسمه، ثم سأله أنت من اشتريت مزرعة أختي ب 700 ألف ريال فرنسي، وعندما أجاب ب "نعم" قال الملك له (المبلغ كبير كيف ستسدده الغي البيعة لأني أحب المواطنين) .

العمل في العقار

وأشار إلى أن والده رفض إلغاء البيعة قائلا:" الله كريم"، وعندما وجد الملك والده متشبثا برأيه قال له "خلاص قم".

وأضاف، أن هذه المزرعة كانت أول أرض تملكها والده بعدما تمكن من سداد المبلغ، وبدأ في شراء قطع أخرى من الأراضي والعمل في العقار.