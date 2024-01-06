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لبنى عبدالعزيز:‏لا تضحكي بصوت عالي أبدًا في الأماكن العامة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتقدت الإعلامية لبنى عبدالعزيز الفتيات اللاتي يضحكن بصوت عالي في الأماكن العامة

وقالت لبنى :” ‏لا تضحكي بصوت عالي ابدًا في الأماكن العامة تحت أي ظرف،لا تقولي هذي ضحكتي ولا تقولي أنا عفوية وما أقدر أضحك بهذا الشكل اعملي كنترول على نفسك”

وأضافت ” لا تضحكي بصوت عالي لا تنادين بصوت عالي ،لا تتكلمي بصوت عالي ،لا تنادين في الشوارع بصوت عالي ،ترى جزء من جمال البنت رقيها ،هدوئها،صوتها الواطي،لباقتها في الطلب والحديث”

MO Nasa

MO Nasa

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