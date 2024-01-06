شكرا لمتابعة خبر عن لبنى عبدالعزيز:‏لا تضحكي بصوت عالي أبدًا في الأماكن العامة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقدت الإعلامية لبنى عبدالعزيز الفتيات اللاتي يضحكن بصوت عالي في الأماكن العامة

وقالت لبنى :” ‏لا تضحكي بصوت عالي ابدًا في الأماكن العامة تحت أي ظرف،لا تقولي هذي ضحكتي ولا تقولي أنا عفوية وما أقدر أضحك بهذا الشكل اعملي كنترول على نفسك”

وأضافت ” لا تضحكي بصوت عالي لا تنادين بصوت عالي ،لا تتكلمي بصوت عالي ،لا تنادين في الشوارع بصوت عالي ،ترى جزء من جمال البنت رقيها ،هدوئها،صوتها الواطي،لباقتها في الطلب والحديث”