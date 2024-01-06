تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي يومياً!

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إن مشروب الشاي غني بمضادات الأكسدة والتي يمكن أن تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

حماية الخلايا

وأوضح صلاح، أن مشروب الشاي يساعد على خفض خطر الإصابة بالسرطان، لأنه يحتوي على مركبات مضادة الأكسدة والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

التوتر والقلق

وأشار: تحتوي بعض أنواع الشاي مثل الشاي الأخضر على مركبات تساعد على التقليل من التوتر والقلق.

مرضى الضغط

وتابع:"ينصح بتناول كوب أو كوبين من الشاي يومياً للحصول على الفوائد الصحية، ومع ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون بعض الاضطرابات تجاه الشاي مثل مرضى الضغط، استشارة الطبيب المختص".