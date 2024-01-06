القبض على 17,376 مخالفا وإحالة 46,583 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 17376 مخالفا وإحالة 46583 لبعثاتهم الدبلوماسية، فيما تم ترحيل 8292 خلال الفترة من 28 ديسمبر 2023 إلى 3 يناير 2024. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 17,376 إجمالي عدد المخالفين.

10,689 مخالفا لنظام الإقامة.

3894 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2793 مخالفا لنظام العمل.

722 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية.

%34 منهم يمنيو الجنسية.

%63 إثيوبيو الجنسية.

%3 جنسيات أخرى.

74 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية.

17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.

54,411 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

48,812 رجلا.

5599 امرأة.

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