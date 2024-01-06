شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن الفائزين في نهاية الهاكاثون سيمنحون جوائز تتمثل في المركز الأول: برنامج دولي بالتعاون مع LocoRobo، إضافة إلى اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، والمركز الثاني: مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا مع اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، والمركز الثالث: مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا.
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