بدء التسجيل في هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت جامعة الباحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، طلاب وطالبات الجامعة والكليات التقنية وأبناء وبنات منطقة الباحة المهتمين بالذكاء الاصطناعي إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة بأفكارهم وابتكاراتهم في الهاكاثون الذي يستمر حتى 8 يناير الحالي، في 4 مسارات بالمدن الذكية هي: النقل والسياحة والأمن والبيئة. يذكر أن الفائزين في نهاية الهاكاثون سيمنحون جوائز تتمثل في المركز الأول: برنامج دولي بالتعاون مع LocoRobo، إضافة إلى اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، والمركز الثاني: مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا مع اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، والمركز الثالث: مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا.

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