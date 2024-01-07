شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة ترصد 7749 مخالفة للمباني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت أمانة محافظة جدة 7749 مخالفة للمباني في عددٍ من أحياء المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي 2023، فيما تم إشعار 3062 موقعًا مخالفًا لتصحيح وضعهم نظامًا.

ويأتي ذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات، ومعالجة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت.

وأشارت إلى أن ذلك إضافةً إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.