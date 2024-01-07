السعودية | اليوم.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2023 بنسختها الـ4

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يرعى وزير الإعلام سلمان الدوسري اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي في نسختها الرابعة وتهدف جائزة التميز الإعلامي التي تضم 7 مسارات، إلى تحفيز الإبداع الإعلامي بين المؤسسات والأفراد وتشجيعهم على المشاركة فيها بأعمالهم , إضافة إلى دعم الهواة والممارسين في مجالات الإعلام المختلفة، ويستضيف الحفل عددا من المهتمين والمختصين في مجال الإعلام والاتصال.