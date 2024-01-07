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السعودية | اليوم.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2023 بنسختها الـ4

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يرعى وزير الإعلام سلمان الدوسري اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي في نسختها الرابعة وتهدف جائزة التميز الإعلامي التي تضم 7 مسارات، إلى تحفيز الإبداع الإعلامي بين المؤسسات والأفراد وتشجيعهم على المشاركة فيها بأعمالهم , إضافة إلى دعم الهواة والممارسين في مجالات الإعلام المختلفة، ويستضيف الحفل عددا من المهتمين والمختصين في مجال الإعلام والاتصال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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