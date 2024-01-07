تراند اليوم : بالفيديو.. باحث "اجتماعي" يكشف عن 8 علامات للزوجة الخبيثة

صحيفة الخليج 365: كشف باحث اجتماعي سعودي، عن 8 صفات للزوجة الخبيثة، وذلك في مقطع فيديو متداول على منصة التيك توك.

وقال، أن أولى صفات الزوجة الخبيثة هي السيطرة وأن تكون الآمرة الناهية والمسيطرة على بيتها وأولادها وزوجها، والصفة الثانية هي صعوبة مراضاتها عكس الزوجة الصالحة التي ترضى بمجرد الاعتذار لها أما الزوجة الخبيثة لا تنسى حتى ولو بعد 20 عاما.

وتابع: الصفة الثالثة وهي أنها تكون كثيرة الكذب والمراوغة على زوجها، رابعا الإهمال والتكاسل عن طاعة زوجها، خامسا أنها دائمة المقارنة بين حياتها وحياة الناس، سادسا النكران فهمها سويت تبقى في نظرها فاشل ناقص مقصر ناكرة جاحدة لكل معروفك وخدماتك.

وأضاف، أن الصفة السابعة هي أنها تحب بمقابل، ثامنا التكاسل عن الفرائض والعبادات.