إنشاء مواقف متطورة لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه تحت ساحات المسجد النبوي، لخدمة وتسهيل وصول زوار المسجد النبوي. وجهزت المواقف بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات، خلال 679 كاميرا حديثة، إضافة إلى أنظمة وأدوات السلامة، إذ يوجد أكثر من 800 طفاية حريق، وخرطوم إطفاء، وقرابة 23 ألف ساتر إطفاء مضاد للحريق. مواقف المسجد النبوي 679 كاميرا حديثة.

800 طفاية حريق.

23 ألف ساتر إطفاء.

24 وحدة للوقوف.

16 وحدة للدفع الفوري.

184 سيارة في كل وحدة.

مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.

112 سلما كهربائيا للصعود.

12 مصعدا.

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