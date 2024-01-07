2023 أقل الأعوام تسجيلا لحالات الغبار بالمملكة

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وسجلت مدينة الرياض خلال العام 2023م 12 يوما «حالة غبار» بنسبة انخفاض بلغت - 71%، بينما سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 10 أيام «حالة غبار» بنفس الفترة بنسبة انخفاض - 78%، فيما سجلت منطقة الجوف 14 يوما «حالة غبار» بنسبة انخفاض - 59% ، بحسب ما أعلنه المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.
يذكر أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية هو أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد للإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.
حالات الغبار المسجلة:
مدينة الرياض
- 12 يوما «حالة غبار»
- نسبة انخفاض بلغت - 71%
- 10 أيام «حالة غبار»
- انخفاض بنسبة - 78%
- 14 يوما «حالة غبار»
- نسبة انخفاض - 59%
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