شكرا لقرائتكم خبر 2023 أقل الأعوام تسجيلا لحالات الغبار بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت جهود منظومة البيئة والمياه والزراعة ومبادرة السعودية الخضراء من خلال برامجها الإقليمية في مكافحة العواصف الغبارية والرملية والحد من تأثيراتها لبيئة مستدامة تعكس رؤية المملكة 2030 في تسجيل عام 2023م كأقل الأعوام تسجيلا لحالات الغبار مقارنة بالفترة من عام 2003 إلى 2022م.

وسجلت مدينة الرياض خلال العام 2023م 12 يوما «حالة غبار» بنسبة انخفاض بلغت - 71%، بينما سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 10 أيام «حالة غبار» بنفس الفترة بنسبة انخفاض - 78%، فيما سجلت منطقة الجوف 14 يوما «حالة غبار» بنسبة انخفاض - 59% ، بحسب ما أعلنه المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.

يذكر أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية هو أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد للإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.

حالات الغبار المسجلة:

مدينة الرياض

12 يوما «حالة غبار»

نسبة انخفاض بلغت - 71%

10 أيام «حالة غبار»

انخفاض بنسبة - 78%