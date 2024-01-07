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2023 أقل الأعوام تسجيلا لحالات الغبار بالمملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت جهود منظومة البيئة والمياه والزراعة ومبادرة السعودية الخضراء من خلال برامجها الإقليمية في مكافحة العواصف الغبارية والرملية والحد من تأثيراتها لبيئة مستدامة تعكس رؤية المملكة 2030 في تسجيل عام 2023م كأقل الأعوام تسجيلا لحالات الغبار مقارنة بالفترة من عام 2003 إلى 2022م.

وسجلت مدينة الرياض خلال العام 2023م 12 يوما «حالة غبار» بنسبة انخفاض بلغت - 71%، بينما سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 10 أيام «حالة غبار» بنفس الفترة بنسبة انخفاض - 78%، فيما سجلت منطقة الجوف 14 يوما «حالة غبار» بنسبة انخفاض - 59% ، بحسب ما أعلنه المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.

يذكر أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية هو أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد للإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.

حالات الغبار المسجلة:
مدينة الرياض

  • 12 يوما «حالة غبار»
  • نسبة انخفاض بلغت - 71%
محافظة طريف
  • 10 أيام «حالة غبار»
  • انخفاض بنسبة - 78%
منطقة الجوف
  • 14 يوما «حالة غبار»
  • نسبة انخفاض - 59%

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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