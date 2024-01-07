مشاركة مجتمعية لحفظ النعمة وتقليل الهدر الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف حفظ النعمة وتقليل الهدر الغذائي في أسواق النفع العام، وقعت شركة الرياض للتعمير اتفاقية مشاركة مجتمعية مع جمعية «خيرات» لحفظ النعمة وتقليل الهدر الغذائي في سوق العزيزية المركزي للخضار والفواكه وسوق عتيقة المركزي.

وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض علي المنصور، أهمية الاتفاقية وإسهامها في تعزيز مبادرات البرنامج الوطني الهادف إلى الحد من الفقد والهدر في الغذاء، بالإضافة إلى إحداث أثر مجتمعي مستدام من خلال الوصول إلى 2000 أسرة مستفيدة شهريا.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد القاضي، أن الشركة قدمت دعما وتمويلا كاملا للمصاريف التشغيلية للقيام بأعمال مشروع «ثمار خيرات» في أسواق النفع العام، وستكون هذه الاتفاقية باكورة لحزمة من المبادرات المجتمعية المشتركة في مجال حفظ النعمة وتحقيق الاستدامة بمفهومها الأشمل كما نصت عليه استراتيجية الشركة، وبحث تمكن بعض المستفيدين من الانخراط في برامج مرتبطة بجميع أسواق الشركة المركزية.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لجمعية خيرات عبدالله السبيعي إلى أن هذه الشراكة تنبع من أهمية وجود الجمعية في أسواق النفع العام؛ لكونها تعمل على تأمين غذاء صحي ومتنوع للمستفيدين بشكل يومي، وتمكين الجمعية من استمرارية تقديم العمل الخيري والتنموي في المملكة.

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