إنشاء مكتب للمصالحة والإرشاد الأسري في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله أمس أعمال مكتب المصالحة والإرشاد الأسري بمركز حي الصفا بجدة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر المحافظة، الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغامدي، ومدير برنامج المصالحة والإرشاد الأسري بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي آل درعان.

وأكد المحافظ خلال الاستقبال أهمية بذل الإمكانات كافة لتنمية الأسرة السعودية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، والحفاظ على هذا المكون الاجتماعي.

وقد أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة برنامجا للمصالحة والإرشاد الأسري، بعد توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العدل لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية والحقوقية والمالية والجزائية، وجهزت 11 مكتبا في مراكز الجمعية بالمنطقة، منها 4 مكاتب في محافظة جدة، وذلك في إطار دورها الاجتماعي والتنموي، كمؤسسة اجتماعية تعنى بتنمية الإنسان والمكان، ونشر ثقافة الحوار والعفو والتسامح وغرس الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.

أبرز الأهداف: