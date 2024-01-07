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استئصال كيس عنكبوتي من دماغ شاب بالجوف

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- بواسطة أيمن الوشواش - تمكن الفريق الطبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، عضو تجمع الجوف الصحي، من إنقاذ شاب عشريني يعاني من حالة صداع شديدة نتيجة وجود كيسة عنكبوتية في النصف الأيسر للدماغ أدت إلى استسقاء دماغي وانضغاط النصف الأيمن للدماغ.

وأوضح التجمع أن الشاب حضر للطوارئ، وتبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة، وجود كيس عنكبوتي خلقي لنصف الكرة المخية الدماغية الأيسر أدى لانسداد مجرى البطين الثالث في الدماغ، مما نتج عنه تكون استسقاء دماغي مع انضغاط شديد في النصف الأيمن للدماغ.

وبين أنه بعد مناقشة حالة المريض أدخل لغرفة العمليات لإجراء جراحة تنظيرية وإحداث ثقب في الجمجمة وتفريغ الكيس العنكبوتي، حيث تم تغيير مساره مجهريا إلى صهاريج قاعدة الدماغ لإزالة الضغط عن الجزء الأيمن من الدماغ مع وضع نازح للبطينات لمدة يومين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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