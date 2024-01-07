استئصال كيس عنكبوتي من دماغ شاب بالجوف

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وأوضح التجمع أن الشاب حضر للطوارئ، وتبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة، وجود كيس عنكبوتي خلقي لنصف الكرة المخية الدماغية الأيسر أدى لانسداد مجرى البطين الثالث في الدماغ، مما نتج عنه تكون استسقاء دماغي مع انضغاط شديد في النصف الأيمن للدماغ.
وبين أنه بعد مناقشة حالة المريض أدخل لغرفة العمليات لإجراء جراحة تنظيرية وإحداث ثقب في الجمجمة وتفريغ الكيس العنكبوتي، حيث تم تغيير مساره مجهريا إلى صهاريج قاعدة الدماغ لإزالة الضغط عن الجزء الأيمن من الدماغ مع وضع نازح للبطينات لمدة يومين.
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