شكرا لقرائتكم خبر إعادة توطين 220 كائنا فطريا مهددا بالانقراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ مطلع 2021، عملت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، على إعادة توطين 220 حيوانا فطريا محليا مدرجا ضمن «القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض»، واستمرت عملية إعادة التوطين 5 مواسم متتالية حتى نهاية 2023.

جاءت تلك الجهود وفق آليات اختارها المتخصصون، بناء على دراسات ميدانية تضمنت تحليل حالة الغطاء النباتي والطاقة الرعوية؛ بهدف تحقيق التوازن البيئي، حيث تستهدف الهيئة إعادة إدخال الحيوانات البرية الأصيلة بما يتناسب مع نسبة الغطاء النباتي في الطبيعة، لتعزيز تكيف الأنواع المعاد توطينها، وإسهامها في تكامل الشبكة الغذائية الطبيعية في الموائل، ومن ثم تكامل خدمات النظام البيئي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.

وتنوّعت الحيوانات الفطرية التي تمت إعادة توطينها وشملت أنواعا مختلفة، منها: غزال الريم، وغزال الآدمي، والمها العربي، والوعل النوبي، والحبارى الآسيوية.

كما يقوم الفريق المختص في الهيئة بمتابعة سلوكيات حياتها الطبيعية، خلال أطواق تتبع، إضافة إلى كاميرات الرصد التي رصدت تكاثرها.

وسجلت الهيئة ولادة أكثر من 40 مولودا جديدا، وهذا يعني تكيّف الحيوانات مع طبيعتها وتحقيق نجاح ملموس من عمليات تعزيز الحياة الفطرية، وتطبيق أنظمة الحماية البيئية.

إعادة التوطين