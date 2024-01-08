شكرا لقرائتكم خبر إعادة توطين 220 كائنا فطريا مهددا بالانقراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاءت تلك الجهود وفق آليات اختارها المتخصصون، بناء على دراسات ميدانية تضمنت تحليل حالة الغطاء النباتي والطاقة الرعوية؛ بهدف تحقيق التوازن البيئي، حيث تستهدف الهيئة إعادة إدخال الحيوانات البرية الأصيلة بما يتناسب مع نسبة الغطاء النباتي في الطبيعة، لتعزيز تكيف الأنواع المعاد توطينها، وإسهامها في تكامل الشبكة الغذائية الطبيعية في الموائل، ومن ثم تكامل خدمات النظام البيئي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.
وتنوّعت الحيوانات الفطرية التي تمت إعادة توطينها وشملت أنواعا مختلفة، منها: غزال الريم، وغزال الآدمي، والمها العربي، والوعل النوبي، والحبارى الآسيوية.
كما يقوم الفريق المختص في الهيئة بمتابعة سلوكيات حياتها الطبيعية، خلال أطواق تتبع، إضافة إلى كاميرات الرصد التي رصدت تكاثرها.
وسجلت الهيئة ولادة أكثر من 40 مولودا جديدا، وهذا يعني تكيّف الحيوانات مع طبيعتها وتحقيق نجاح ملموس من عمليات تعزيز الحياة الفطرية، وتطبيق أنظمة الحماية البيئية.
إعادة التوطين
- إعادة توطين 220 حيوانا فطريا محليا.
- مدرجة ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض.
- استمرت إعادة التوطين 5 مواسم متتالية.
- تحليل حالة الغطاء النباتي والطاقة الرعوية.
- ولادة أكثر من 40 مولودا جديدا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة توطين 220 كائنا فطريا مهددا بالانقراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.